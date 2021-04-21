Виконавець Сергій Лазарєв показав яскраві фото, на яких покрасувався у відомому історичному місці

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, вони ці чутки не підтверджують, запевняючи, що їх об'єднує тільки дружба. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри зі своєї подорожі в Мексиці.

Виявилося, що Сергій побував у відомій на весь світ храмовій споруді Піраміда Кукулькана. Це місце виглядає на знімках артиста дуже вражаюче, а він ще й розповів його історію своїм шанувальникам. На фото видно, що Лазарєв вийшов на прогулянку в коротких червоних шортах і світлій футболці, яка красиво підкреслила його підкачане тіло і м'язи на руках. Свій образ співак доповнив кепкою і стильними сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Лазарєв написав: "Я у повному захваті від відвідування. У минулий мій приїзд до Мексики багато років тому, мені так і не вдалося її відвідати. Радий, що цього разу я зможу все побачити своїми очима. Шкода, що не вдалося піднятися на вершину піраміди, бо кілька років тому звідти впала туристка і розбилася на смерть, з того часу підйом по крутих сходах піраміди заборонили", - написав Сергій і розповів трохи фактів з історії це місця.

Нагадаємо, Пристрасний "коханець" Ані Лорак засвітився з гарячою блондинкою в найсміливіших позах: "Це приголомшливо".

Як повідомляла Politeka, "Коханець" Ані Лорак проміняв співачку на спекотну блондинку в міні: "З дівчиною виглядає якось...".

Також Politeka писала, "Коханець" Лорак Лазарєв показав ефектній блондинці, на що здатний: з таким хоч на край світу.