Исполнитель Сергей Лазарев показал яркие фото, на которых покрасовался в известном историческом месте

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, они эти слухи не подтверждают, уверяя, что их объединяет только дружба. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры со своего путешествия в Мексике.

Оказалось, что Сергей побывал в известном на весь мир храмовом сооружении Пирамида Кукулькана. Это место выглядит на снимках артиста очень впечатляюще, а он еще и рассказал его историю своим поклонникам. На фото видно, что Лазарев вышел на прогулку в коротких красных шортах и светлой футболке, которая красиво подчеркнула его подкачанное тело и мышцы на руках. Свой образ певец дополнил кепкой и стильными солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Лазарев написал: "Я в полном восторге от посещения. В прошлый мой приезд в Мексику много лет назад, мне так и не удалось ее посетить. Рад, что в этот раз я смогу все увидеть своими глазами. Жаль, что не удалось подняться на вершину пирамиды, так как несколько лет назад оттуда упала туристка и разбилась на смерть, с тех пор подъем по крутым лестницам пирамиды запретили", - написал Сергей и рассказал немного фактов из истории это места.

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