Співак Сергій Лазарєв пограв біцепсами, відправившись на інший кінець світу

Як передає Politeka.net, 38-річний артист, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав, як відпочиває в Мексиці. В екзотичну країну, правда, Сергій рвонув без своєї розлученої подружки Кароліни.

Лазарєв вийшов у поле заради соковитих знімків. Знаменитість стояв майже по пояс у висушеній траві. На ньому була помаранчева футболка та сині джинси.

"Над пропастью во ржи..." 😁... шматочок батьківщини в Мексиці... всім гарного недільного дня... ❤️ #сергейлазарев #Лазарев #мексика", - підписав кадри Лазарєв.

Співак пограв м'язами, чим викликав захват прихвльників і прихильниць:

"Хочу масаж від Лазарєва...😂❤️"

"Нереально красиво 😍 🔥 "

"Сергій, досить вже дивитися по сторонам 😂 в очі потрібно дивитися фоловерам, в очі))"

"Ваййй, найкрасивіший чоловік, найпрекрасніший і коханий ❤️"

"У моїй стрічці з'явилося дуже багато краси, і я не про поле😏❤😍"

"Ось це я називаю доброго ранку❤️"

"Руки 🔥"

"Ух як красиво😍 😮 і Вам прекрасного відпочинку і чудового настрою 🔥 🤗"

"Красунчик з усіх боків! Обожнюю!"

"Реально, як з дитинства поля 👏 🔥"

Раніше ми розповідали, як Лазарєв позував поруч з гігантськими кактусами, що для жителів СНД є дивиною.

"Настрій: кактус! Вони, звичайно, тут в Мексиці величезні!", - здивувався він.

Нагадаємо, щасливий "коханець" Ані Лорак притулився до іншої розлученої красуні-співачки: "ти примудрилася...".

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