Ольга Сумська прокоментувала свої стосунки зі старшою сестрою-Наталією

Наталя Сумська нещодавно зізналася, що майже не спілкується з сестрою. При цьому вона довита, що практично про кожен крок Ольги і без цього можна дізнатися, зайшовши в Інтернет, адже вона дуже активно веде соцмережі.

Ольга Сумська розповіла, як поставилася до слів сестри, передає "КП в" Україні».

"Мене це абсолютно не образило. Наталя мені говорила про це відкрито. Вона працює в Національному драматичному театрі ім Франка, і їй легше, адже вона на зарплаті. А ми артисти вільного польоту дуже залежні. З-за локдауна всі вистави скасовані. Я працюю в антрепризах, а це мій хліб. Вибачте, я повинна рекламувати для того, щоб люди дізналися про мої вистави. Я йду в ногу з часом. І порадила б Наталії В'ячеславівні бути в цьому плані більш сучасною і не боятися», - сказала Сумська.

Нагадаємо, раніше Народна артистка України Наталія Сумська заявила, що практично не спілкується з актрисою Ольгою. За словами Наталії, частково це пов'язано з політикою.

"Не без цього, безумовно. Те позиціонування себе в суспільстві та інше. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я вибираю так, хтось вибирає інакше. І тут нічого такого немає. Нам ніколи бачитися. Все Життя Олі ми бачимо в Фейсбуці, там немає проблем з цим. Майже кожен крок відбивається на публіці. І немає проблем побачити, що вона робить мало не кожну хвилину", - зізналася Наталя.

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