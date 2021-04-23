Правила отримання спадщини від рідних в Україні можуть змінити

Це передбачено законопроектом»Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами".

Якщо проект закону прийме Верховна Рада, то без спадщини або його частини ризикують залишитися ті, хто не доглядав за непрацездатними. У такому випадку ті органи, хто витрачав сили і гроші на обслуговування такої людини, має право вимагати фінансову компенсацію-наприклад, від продажу майна, що належало опікуваному, пишуть «Вести».

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що прописаний в Конституції обов'язок допомагати своїм немічним престарілим батькам часто ігнорують. В результаті літні люди, які частково або повністю втрачають дієздатність і вимагають догляду, виявляються в інтернатах або лікувальних установах, де утримуються за державний рахунок. Або ж за ними доглядає соцслужба.

Законопроект вводить норму, що діти повинні будуть компенсувати витрати на утримання батьків у спеціальних установах, таких як будинки престарілих.

Також потрібно буде оплачувати інші види соціальних послуг, які надаються за бюджетний рахунок: Наприклад, якщо соцпрацівник приносить продукти, прибирає і т.д. Ящо ж спадкоємці не будуть цього робити, установа або місцева влада зможуть звернутися до суду і зажадати відшкодування витрат за три роки.

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