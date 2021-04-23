Правила получения наследства от родных в Украине могут изменить

Это предусмотрено законопроектом «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами».

Если проект закона примет Верховная Рада, то без наследства или его части рискуют остаться те, кто не ухаживал за нетрудоспособными. В таком случае те органы, кто тратил силы и деньги на обслуживание такого человека, вправе потребовать финансовую компенсацию — к примеру, от продажи имущества, принадлежавшего опекаемому, пишут «Вести».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что прописанную в Конституции обязанность помогать своим немощным престарелым родителям часто игнорируют. В итоге пожилые люди, которые частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет. Или же за ними ухаживает соцслужба.

Законопроект вводит норму, что дети должны будут компенсировать расходы на содержание родителей в специальных учреждениях, таких как дома престарелых.

Также нужно будет оплачивать другие виды социальных услуг, которые оказываются за бюджетный счет: например, если соцработник приносит продукты, убирает и пр. Если же наследники не будут этого делать, учреждение или местная власть смогут обратиться в суд и потребовать возмещения расходов за три года.

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