Сумні діти Алли Пугачової і Максима Галкіна переполошили мережу

Як передає Politeka.net, знімок школярів Гаррі і Лізи з'явився на фон-сторінці в Instagram

«У школу як на свято 😊 всім доброго ранку", - підписано фото.

Однак обличчя дітей говорять швидше про інше, виглядають вони не веселими, на що і звернули увагу користувачі Мережі. Також видно, що в школу вони несуть досить багато речей.

Фото активно коментують у мережі.

"Якесь сумне свято", "на обличчі дуже видно свято", "як ніби переїжджають😂», «швидше за все в школу, а як в похід (див тільки рюкзаків, що рук не вистачає у дітей)😍 кріпіться, маленькі! Легкої дороги вам", "навантажили дитину. Свята на обличчі Гаріка не видно. Нічого, малюк, гризи науку", "Така тяжкість ці рюкзаки. А підручники важкі, які були легкі в нашому дитинстві", "настрій фотографії, як з картини Федора Решетникова "Знову двійка", "ні, схоже, виселяють. З речами на вихід😂 😂", "судячи по обличчю, точно в школу", - пишуть в коментарях.

Раніше Максим Галкін показав, як його діти збираються в школу. При цьому його здивувало, які важкі у них рюкзаки. Галкін у властивій йому манері віджартувався, що з такими важкими рюкзаками діти тепер схуднуть.

Відзначимо, Гаррі Ліза Галкіни пішли в перший клас в 2020 році.

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