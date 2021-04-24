Останній ефір знаменитого шоу "Холостяк" сполошив шанувальників проекту

Оскільки Михайло збирався розпрощатися з Юлією «зайчиком», багато хто сподівався на подібний результат. Так, у 8 випуску шоу" Холостяк-11 " чоловік заявив, що на церемонії троянд відправить додому відразу двох учасниць.

І хоча проект повинна була покинути і Юлія, вона слізно вимолила дозвіл залишитися в проекті, тим самим даючи собі шанс. Щоб розбавити негативну атмосферу від вражень після ефіру, шанувальники вирішили опублікувати кращі моменти. Не став винятком і уривок з останнього побачення Михайла.

«У кожному сезоні проекту " Холостяк "повинен бути хтось, хто любить" поїсти»😅",-наголошується під роликом.

Фанати відразу відреагували: "ось то минулий холостяк любив поїсти)); було б для кого готувати; напевно всі люблять смачно поїсти, не тільки Даша🥗 😂 👍; Чого то відразу ж макс на думку прийшов: любитель поїсти ..... сумую за ним його сміху ..... Мішаня нервово курить в сторонці))); бідний верблюд ... Під Мішею!))) Найцікавіший тиждень, нарешті,, Холостяк,, ожив, а то нуднуваті побачення були".

Зазначимо, покинула шоу 24-річна Тетяна-дизайнер інтер'єрів з Чернігова.

"Для мене важлива легкість у спілкуванні, яка є між нами... Але це не єдине, що мені потрібно у відносинах. Тому більше, ніж дружба, між нами не буде. Я тебе проведу", - сказав Міша Тані.

Рішення "Холостяка" активно коментують в мережі.