Відома українська ведуча Катерина Осадча разом з Наталкою Карпою на відпочинку добре провела час

Не так давно телеведуча вирушила в рамках робочих зйомок шоу" Світське життя " до Туреччини, де встигла побачитися з кількома зірками і колегами. Не обійшлося і без дружніх зустрічей. Катерина відвідала Олю Полякову, а цього разу засвітилася в компанії Наталки Карпи.

Катерина веде насичене життя і намагається поєднати приємне з корисним, тому після роботи завжди проводить якийсь час з друзями на відпочинку. Цього разу в червоній сукні з акуратним вирізом і мінімумом макіяжу Катерина засвітилася в компанії усміхненої Наталки. Відпочиваючи в тіні пальм, зірки насолодилися невеликим відпочинком разом.

"Передаємо привіт від сонцезалежних дівчат🌴 ☀️💕", - сказано в підписі до ролика.

"🧿Бажаю вам приємного відпочинку 🌊 будь ласка подивіться екскурсії; красуні; волосся шикарні; Наталія така красива; Nice».

На інших нових знімках ведуча показала, як прогулюється у воді по пляжу. Для цього вона одягла легке літнє плаття в блакитну клітинку. Наряд зі спущеними рукавами дозволив Осадчій оголити плечі і ключиці.

На фото ведуча з посмішкою крокує по воді, піднімаючи спідницю, щоб до неї не діставали бризки.

» Пара годин перед зйомками... it is summer officially", - підписала знімки Осадча.

"Шикарно», «Я до вас) ви найкраща», «клас, дивишся на фото, і настрій піднімається», «Люблю», "клас", - пишуть люди в коментарях до фото.

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