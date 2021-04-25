Українська співачка Настя Каменських розкрила подробиці своєї подорожі в жаркій Мексиці

Своїми враженнями вона поділилася в інтерв'ю Каті Осадчій з програми "Світське життя", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Днями 33-річна зірка повернулася з Мексики, де відпочивала з мамою Лідією Петрівною, подругою Ганною Андрійчук-Завгородньою і помічницями Ілоною і Лерой.

Крім того, Каменських з подругами записували нове реаліті-шоу «Дівчатка рулять», а коли подорож підходила до кінця, її чоловік репер Потап вирішив влаштувати дружині сюрприз і прилетів до неї.

На питання Каті, як воно відпочивати з мамою Настя Каменських відповіла наступне:

"Я на неї подивилася не як на маму, а як на подругу, на молоду дівчину, яка вчилася жити без батька. Це для неї був ковток свіжого повітря. Їй було складно, але мені з нею дуже кайфово, вона така смішна, у неї стільки приколів. Я називаю її Лідією Петросянівною", - розповіла вона.

Відповідаючи на питання Осадчої, чому Настя називає маму на ім'я, вона пояснила, що мати у неї дуже молода, і вона хоче, щоб вона завжди відчувала себе дівчинкою.

"Мені це здається таким прикольним. Я їй горю "котик", "сонечко". Я з нею спілкуюся як з подругою. Ми ще приколюємося Ліда Ліда боже боже, знаменита фраза з Вєрки Сердючки", - розповіла Настя.

Нагадаємо, Потап здивував змінами в зовнішності, поки Каменських не було поруч:"на Брюса Вілліса схожий".

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