Продюсер и рэпер Потап уже почти месяц живет без жены, певицы Насти Каменских, отправившейся в Мексику "перезагружаться"

Как известно, Настя рванула в экзотическую страну снимать реалити "Девочки рулят". Компанию ей составили ее мама Лидия Петровна и подружки, в том числе Аня Завгородняя, жена Позитива. Каменских назвала этот опыт очень полезным. В каждой серии звезда раскрывает себя с новой стороны, удивляя настоящими эмоциями.

Зная, как Настя тяжело переживает разлуку с мужем, подруги решили сделать ей сюрприз, тайком позвонив Потапу и пригласив его в Мексику на несколько дней.

Конечно же, тот не смог отказаться и сорвался к любимой.

Как передает Politeka.net, певица опубликовала серию свежих снимков, на которых позировала вместе с Алексеем (настоящее имя Потапа). Пара выглядела очень счастливой.

Пользователи кинулись комментировать, отметив, что муж Насти явно изменился пока был без нее - при чем в лучшую сторону.

"Потап помолодел, посвежел и вообще шикарно выглядит👏" - "и постройнел👍"; "Потап похорошел"; "Вы очень красивая пара!!!❤️ Небольшое расставание думаю добавило огня в отношения🔥"; "Подумала, Брюс и Деми😂"; "Потап возле Вас прям молодеет 👍🏼"; "То, как Леша на тебя смотрит, завораживает 🔥🔥🔥"; "Красивые до безумия... И Леша так помолодел, невероятные❤️"; "Да, Лёша красавчик🔥"; "Чем-то на Брюса Уиллиса похож здесь😍"; "Как похудел хорошо👏".

Ранее мы рассказывали, что Потап устроил Каменских сцену ревности, узнав, что в доме девочек в Мексике будет гостить их общий знакомый Алехандро.

"Это мой друг, я его люблю, уважаю, но почему он первый окажется в доме девочек, а не я? Во-первых, они должны были быть сами, а тут появляется мужчина, ну тогда это уже не "Девочки рулят", это "Девочки рулят и Алехандро", - заявил он.

Напомним, что Каменских впорхнула в объятия Потапа, которого не видела почти месяц: «Был занят работой…»