Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап решил поздравить свою коллегу Надю Дорофееву с днем рождения, однако выбрал не очень удачное фото

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Потап разместил одно из фото Нади в купальнике на побережье океана. Однако, под поздравлением Потапа собралось немало негативных комментариев. Все дело в том, что купальник Дорофеевой оказался слишком узким в зоне бикини, что не прошло мимо внимания поклонников, которые назвали его, мягко говоря, неудачным.

Вместо поздравлений, на Надю обрушилась волна хейта.

"Фу, как не красиво вырез между ног 🧐", "Если присмотреться то можно разглядеть с*с*чки)))", "Аж пельмень выпадает", "Неудачный купальник", "Який жах!😢", "А тот ,кусок ,извините пи*..., который выглядывает, никого не смущает??", "Офигеть, зачем так подчёркивать и обтягивать всёёё!!!! Ду....а", "Вечно п*ньку на показ😂", "Виставила того перішка 😡😡це гидота😏", "Кабздец😂😂😂😂😂", "Господи, хоть бы по скромнее оделась, или купальник нормальный купи. Стыд и позор😮😮😮😮", "Ужас ужасный! Потап вы хорошо подумали прежде чем выставит это фото?", "Настя фото выбирала? Фу який жах", "Купальник внизу эмммм, как бы так по мягче написать, кошмарненький что-ли. Вульгарно, "там" выглядит, п*ню нужно лучше прикрывать. А вот верх неплохой", "Зачем так выставлять свою шмоньку??!!", "Фото не ас конечно.У Вас там выпало что-то😬.Извиняюсь."

Напомним, что Дорофеева призналась, почему они с Дантесом не решаются заводить детей: "Меня карьера не останавливала…"

Как сообщала Politeka, Дорофеева "вцепилась в горло" Поляковой, Оля не смолчала: "Надюша..."

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе позировала у зеркала, выгнув спину, Дантес не сдержался: "Ого…"