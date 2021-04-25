Украинская певица Настя Каменских раскрыла подробности своего путешествия в жаркой Мексике

Своими впечатлениями она поделилась в интервью Кати Осадчей из программы «Светская жизнь», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На днях 33-летняя звезда вернулась из Мексики, где отдыхала с мамой Лидией Петровной, подругой Анной Андрийчук-Завгородней и помощницами Илоной и Лерой.

Кроме того, Каменских с подругами записывали новое реалити-шоу «Девочки рулят», а когда путешествие подходило к концу, ее супруг рэпер Потап решил устроить жене сюрприз и прилетел к ней.

На вопрос Кати, как оно отдыхать с мамой Настя Каменских ответила следующее:

«Я на нее посмотрела не как на маму, а как на подругу, на молодую девушку, которая училась жить без отца. Это для нее был глоток свежего воздуха. Ей было сложно, но мне с ней очень кайфово, она такая смешная, у нее столько приколов. Я называю ее Лидией Петросяновной", – рассказала она.

Отвечая на вопрос Осадчей, почему Настя называет маму по имени, она объяснила, что мама у нее очень молодая, и она хочет, чтобы она всегда чувствовала себя девочкой.

«Мне это кажется таким прикольным. Я ей горю "котик", "солнышко". Я с ней общаюсь как с подругой. Мы еще прикалываемся Лида Лида боже боже, знаменитая фраза из Верки Сердючки", – рассказала Настя.

Напомним, Потап удивил изменениями во внешности, пока Каменских не было рядом: "На Брюса Уиллиса похож".

Как сообщала Politeka, оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".

Также Politeka писала, что Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?".