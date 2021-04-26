Ось так поворот

Переможець 11 сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський зізнався в почуттях до Наді Дорофєєвої, яка була його тренером на проекті

Як пише Politeka.net, відповідними кадрами співак, який з великим відривом обійшов у фіналі учасницю з команди Тіни Кароль Юлю Тимочко, опублікував в сторіс на своїй сторінці в Інстаграмю.

«Я хочу зараз зізнатися в коханні людині, яка зіграла важливу роль у цій перемозі. Віра була, любов була, є і буде. І залишається ще надія. Надя Дорофєєва, безмежно тебе люблю", - сказав він.

Співачка не залишила такі слова без відповіді.

"Ти мій герой", - написала вона.

Зазначимо, це був дебют Наді Дорофєєвої, як тренера дорослого "Голосу".

Сергій Лазановський родом із села Попільники, Івано-Франківської області. Він займається вокалом тільки рік. Раніше він був актором Івано-Франківського драмтеатру, пізніше працював телеведучим. Потім він записав музичне відео на пісню Мамина коса, яке стало популярним в мережі, і прийняв рішення пройти кастинг на шоу Голос країни.

На "сліпих" прослуховуваннях до Сергія повернулася не тільки Дорофєєва, а й Олег Винник.

Відзначити, на етапі нокаутів співак залишав проект, але завдяки нововведенням, глядачі змогли повернути його в шоу шляхом голосування.

Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на "Голосі країни" її більше не побачать:"Так прикро".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?"

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