Тіні Кароль з її протеже Юлією Тимочко на "Голосі країни 11" не вдалося здобути перемогу. Реакція співачки здивувала публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної співачки в Instagram обговорюють її програш.

Як відомо, у неділю, 25 квітня, відгримів фінал одинадцятого сезону шоу "Голос країни". Перше місце дісталося Сергію Лазановському з команди Наді Дорофєєвої. А ось Тимочко з Кароль зайняли друге місце.

Дізнавшись про програш, Тіна раптово заявила про своє рішення покинути проєкт. Багатьом глядачам здалося, що виглядала вона при цьому дещо ображено.

"Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голос країни". Спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проєту. Якщо можна, то я б охоче віддала своє крісло Юлії Саніній", - заявила співачка в прямому ефірі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили витівку Кароль:

"Якщо Тіни не буде в голосі, тоді йде голос до біса😢"

"Крайній сезон... Я в шоці!!! Як же голос без Тіни, голос вже не голос..."

"Тіна дуже ображено прощалася. Видно, що очікувала іншого результату і хотіла попрощатися з шоу на більш позитивній ноті"

"Тіна, як ти собі дозволила так себе вести" - "все вона правильно зробила, це продажне "кодло" 1+1 їй давно треба було залишити. Вона не дарма так сказала, занадто добре знає, чого вони варті"

"Я тебе обожнювала, а ти програвати не вмієш🙄" - "Тіна не перший раз програє і все було нормально. Видно знає, що там сталося"

Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".

Як повідомляла Politeka, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на "Голосі країни" її більше не побачать: "Так прикро"

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