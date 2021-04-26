Відпочиваюча в Мексиці Настя Каменських показала особисті кадри зі зйомок реаліті-шоу

Настя продовжує готувати випуски реаліті-шоу, заради якого вирушила до Мексики без Потапа. Співачка влаштувала довгостроковий дівич-вечір з подругами і мамою, щоб не тільки провести відпочинок з переосмисленням своїх цінностей, а й заодно підігріти інтерес до себе і свого життя.

Після кількох випусків, що вийшли в ефір, фанати зробили нарізку зі зйомок, в якій Настя засвітилася в самих різних образах. Найчастіше Настя позувала без косметики і показувала справжню себе. Не обійшлося і без демонстрацій ранкових пробіжок, походів по магазинах і навіть сюрпризу-зустрічі з Потапом, який прилетів відвідати дружину після декількох тижнів розлуки.

Зараз зірка все ще працює над проектом, а потім іншими справами займається віддалено. У Мексиці Настя навіть пройшла спеціальний обряд очищення, розплакавшись перед камерами разом з подругою Ганною Андрійчук-Завгородньою.

Також зірка показала сміливий образ в черговий раз, коли вирушила на пляж в літній хустці, пов'язавши його на стегнах, і маленькому бежевому ТОПі замість ліфа. Примітно, що нижню частину бікіні зірка надягати не стала, акцентувавши на цьому увагу, коли повернулася до камери напівбоком і висунула стегно вперед.

"А що по білизні??😂 😂 ; випрала, сохне; розсікаєш без трусів? Ніжки стегенця; і не забути надіти труси😜 🙈; Настя, яка ви красива😍; і як завжди одна і та ж поза на всіх фото; Для мене ідеал фігури саме такий; головне Все вчасно прикрити і норм; ось це Ляха величезна; ідеальна 🔥; найспекотніша жінка на світі!🔥 ; Без трусиків?))); Ніжки товсті то.....; Ох ці ляхи непереможні))», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"