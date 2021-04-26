Отдыхающая в Мексике Настя Каменских показала личные кадры со съемок реалити-шоу

Настя продолжает готовить выпуски реалити-шоу, ради которого отправилась в Мексику без Потапа. Певица устроила долгосрочный девичник с подругами и мамой, чтобы не только провести отдых с переосмыслением своих ценностей, но и заодно подогреть интерес к себе и своей жизни.

После нескольких вышедших в эфир выпусков фанаты сделали нарезку со съемок, в которой Настя засветилась в самых разных образах. Чаще всего причем Настя позировала без косметики и показывала настоящую себя. Не обошлось и без демонстраций утренних пробежек, походов по магазинам и даже сюрприза-встречи с Потапом, прилетевшим навестить жену после нескольких недель разлуки.

Сейчас звезда все еще работает над проектом, а потом другими делами занимается удаленно. В Мексике Настя даже прошла специальный обряд очищения, расплакавшись перед камерами вместе с подругой Анной Андрийчук-Завгородней.

Также звезда показала смелый образ в очередной раз, когда отправилась на пляж в летнем платке, повязав его на бедрах, и маленьком бежевом топе вместо лифа. Примечательно, что нижнюю часть бикини звезда надевать не стала, акцентировав на этом внимание, когда повернулась к камере полубоком и выдвинула бедро вперед.

«А что по белью??😂😂; постирала, сохнет; Рассекаешь без трусов?; Ножки окорочки;И не забыть надеть трусы 😜🙈; Настя, какая вы красивая 😍; И как всегда одна и та же поза на всех фото; Для меня идеал фигуры именно такой; Главное Все вовремя прикрыть и норм; Вот это ляха огромная; Идеальная 🔥; Самая жаркая женщина на свете!🔥; Без трусиков?))); Ножки толстые то.....; Ох эти ляхи непобедимые))», - пишут в сети.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"