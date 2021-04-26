Відомий український співак Melovin, якого багато українців запам'ятали, як фаворита Андрія Данилка в Нацвідборі на Євробачення, показав, як проводить час в компанії дорогої для себе людини

Як повідомляє Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом у своєму Instagram. На нових знімках артист позує в компанії усміхненої жінки.

Вона виявилася Галиною Голубєвою - відомим українським викладачем з вокалу. Голубєва тренувала багатьох українських співаків і брала участь у відомих телепроектах, серед яких «Україна має талант», «Ти – зірка» і «Х-Фактор». На останньому шоу вони і познайомилися з Melovin, який став переможцем 6-го сезону проекту.

Судячи з усього, навіть після шоу Бочаров продовжив спілкуватися зі своєю вчителькою. На нових фото відображені їх затишні домашні посиденьки. Артист і викладачка сидять в простій обстановці і п'ють чай каркаде. При цьому, Melovin, відомий своїм похмурим чином, одягнений в простий повсякденний одяг, а на його обличчі красується щира посмішка.

"Люба Галюсик. Давайте так частіше а не раз на рік", - звернувся співак до вчительки.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Сім'я Х-Фактора", "це дуже цінно, що є такі люди в твоєму житті! Людина, з якою завжди добре, весело і затишно", "солодка парочка", «які милі і без зайвого пафосу", "джинси-провокація"...холоднувато буде", "Брови у тебе шикарні, звичайно", - пишуть люди.

Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN без гриму і лінз показав справжнього себе: "Одна я дивлюся на губи?".

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко Melovin несподівано засвітився разом зі Златою Огневич в дивних одежах: "ти шик!".

Також Politeka писала, що зухвалий улюбленець Данилко MELOVIN запалив у компанії відомої телеведучої прямо в ліжку: "людина-свято".