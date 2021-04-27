Керуючись рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, Нацбанк поміняв деякі правила поведінки з готівкою

Зокрема, скорочується термін перебування купюр в окремому сховищі на карантині. Так, вилучену у банків з обігу готівку замість 14 тепер триматимуть на карантині всього 5 днів. Про відповідне рішення йдеться на сайті регулятора, передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, "ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким", тому зменшення терміну карантину для готівки не загрожує українцям підвищенням ризику підхопити COVID-19.

Більш того, навіть п'ятиденний термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до трьох діб).

Після п'ятиденного карантину буде здійснюватися автоматизована обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термоусадочну плівку. Потім в спеціальній печі їх піддадуть температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприяє боротьбі з вірусом і мінімізації ризику зараження.

Раніше ми повідомляли, у зв'язку зі святами в травні (День праці, Великдень і День пам'яті і примирення) змінюється графік роботи українських банків.

В НБУ повідомили, що у банків буде можливість проводити операції між собою 7 днів на тиждень і 23 години на добу. При цьому, кожен банк буде вирішувати, за яким графіком працювати у святкові дні, на свій розсуд.

При цьому, нагадаємо, цього року неробочими будуть дати з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня включно.

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