Керуючись рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, Нацбанк поміняв деякі правила поведінки з готівкою
Зокрема, скорочується термін перебування купюр в окремому сховищі на карантині. Так, вилучену у банків з обігу готівку замість 14 тепер триматимуть на карантині всього 5 днів. Про відповідне рішення йдеться на сайті регулятора, передає Politeka.net.
Згідно з повідомленням, "ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким", тому зменшення терміну карантину для готівки не загрожує українцям підвищенням ризику підхопити COVID-19.
Більш того, навіть п'ятиденний термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до трьох діб).
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Після п'ятиденного карантину буде здійснюватися автоматизована обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термоусадочну плівку. Потім в спеціальній печі їх піддадуть температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприяє боротьбі з вірусом і мінімізації ризику зараження.
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