Руководствуясь рекомендациями Министерства здравоохранения Украины, Нацбанк поменял некоторые правила поведения с наличными

В частности, сокращается срок пребывания купюр в отдельном хранилище на карантине. Так, изъятую у банков из обращения наличку вместо 14 теперь будут держать на карантине всего 5 дней. О соответствующем решении идет речь на сайте регулятора, передает Politeka.net.

Согласно сообщению, "риск заражения людей через контакт с загрязненными поверхностями или предметами, в частности наличными, как правило, считается низким", поэтому уменьшение срока карантина для налички не грозит украинцам повышением риска подхватить COVID-19.

Более того, даже пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток).

После пятидневного карантина будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. Затем в специальной печи их подвергнут температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже способствует борьбе с вирусом и минимизации риска заражения.

Ранее мы сообщали, в связи с праздниками в мае (День труда, Пасха и День памяти и примирения) меняется график работы украинских банков.

В НБУ сообщили, что у банков будет возможность проводить операции между собой 7 дней в неделю и 23 часа в сутки. При этом, каждый банк будет решать, по какому графику работать в праздничные дни, на свое усмотрение.

При этом, напомним, в этом году нерабочими будут даты с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая включительно.

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