Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки
Фінустанови відсьогодні повинні повністю розкривати інформацію (у тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом і т. д. Нові правила оформлення договорів вступили в силу з 27 квітня, по закінченню терміну, який давався банкам, щоб привести свою роботу у відповідність з постановою Нацбанку України, яке було прийнято ще в січні, передає "Сьогодні".
Згідно з новими вимогами, банки зобов'язані вказувати в договорі повний опис послуги:
- у договорі про депозит це конкретна дата повернення вкладу, інформація про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту і т. д.
- у договорі про споживчий кредит - перелік і вартість додаткових послуг, умови, при яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів і т. д.
Водночас банкам відтепер забороняється:
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- включати до договорів норми, які обмежують права споживачів подати скаргу або позов до суду;
- змінювати умови договору, не проінформувавши клієнта;
- вимагати оплату за ще не отримані за договором послуги.
Текст договору повинен бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів.
До цього ми розповідали, що Нацбанк змінив правила поводження з готівкою, згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема, скорочується термін перебування купюр в окремому сховищі на карантині з 14 до 5 днів.
Відзначається, що п'ятиденний карантин повинен повною мірою захистити українців від ризику зараження коронавірусом. До того ж після карантину банкноти обробляються в спеціальних печах, в яких піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм).
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