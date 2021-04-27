Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки

Фінустанови відсьогодні повинні повністю розкривати інформацію (у тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом і т. д. Нові правила оформлення договорів вступили в силу з 27 квітня, по закінченню терміну, який давався банкам, щоб привести свою роботу у відповідність з постановою Нацбанку України, яке було прийнято ще в січні, передає "Сьогодні".

Згідно з новими вимогами, банки зобов'язані вказувати в договорі повний опис послуги:

у договорі про депозит це конкретна дата повернення вкладу, інформація про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту і т. д.

у договорі про споживчий кредит - перелік і вартість додаткових послуг, умови, при яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів і т. д.

Водночас банкам відтепер забороняється:

включати до договорів норми, які обмежують права споживачів подати скаргу або позов до суду;

змінювати умови договору, не проінформувавши клієнта;

вимагати оплату за ще не отримані за договором послуги.

Текст договору повинен бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів.

До цього ми розповідали, що Нацбанк змінив правила поводження з готівкою, згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема, скорочується термін перебування купюр в окремому сховищі на карантині з 14 до 5 днів.

Відзначається, що п'ятиденний карантин повинен повною мірою захистити українців від ризику зараження коронавірусом. До того ж після карантину банкноти обробляються в спеціальних печах, в яких піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм).

Нагадаємо, українців чекає пенсійне нововведення, в Мінцсоці розкрили деталі:»отримуватимуть гроші через...".

Як повідомляла Politeka, українці залишаються без грошей після оплати терміналом, в ПриватБанку пояснили, що робити: "власнику картки необхідно...".