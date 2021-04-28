Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча у просторій сукні підкорила зовнішністю поруч з іншими зірками

У 2017 році Осадча стала мамою вдруге, передає Politeka.net. Зірка народила сина, Івана, від свого чоловіка Юрія Горбунова.

До слова, тоді телеведуча довго приховувала свою вагітність і ім'я коханого. Щоб приховати свій живіт, модель вибирала об'ємні наряди й лише коли приховати вагітність було неможливо, Осадча розкрила таємницю.

Зараз зірка стала також все частіше з'являтися в об'ємних нарядах, що викликало чутки про швидке поповнення у сім'ї.

Цього разу на сторінці в Instagram передачі "Світське життя" опублікували фото Каті Осадчої, на яких вона постала в жовтій сукні з воланом, що приховує живіт.

У такому яскравому вбранні ведуча з'явилася на шоу "Голос країни". Осадча позувала не одна а в компанії співаків - Валерія Харчишина, Гайтани та Євгенії Власової.

"Без пісні в Україні не буває свята 🥳 яскраві моменти візиту на "Голос країни" - в ефірі вже цієї суботи о 23.20😉

Який з хітів вам більше до душі? Цікаво почути вашу думку! Проголосуємо в коментарях? 😉

💙 - "Так мало тут тобі" від "Друга ріка"

💜 "Два вікна" від Гайтани

❤ ️ - "Жива Ріка" від Євгенії Власової", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала майже 5000 лайків.

"Катю, ви в положенні?", "Живіт, мабуть, до дев'ятого місяця будуть ховати", - написали користувачі мережі.

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