Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча у просторій сукні підкорила зовнішністю поруч з іншими зірками
У 2017 році Осадча стала мамою вдруге, передає Politeka.net. Зірка народила сина, Івана, від свого чоловіка Юрія Горбунова.
До слова, тоді телеведуча довго приховувала свою вагітність і ім'я коханого. Щоб приховати свій живіт, модель вибирала об'ємні наряди й лише коли приховати вагітність було неможливо, Осадча розкрила таємницю.
Зараз зірка стала також все частіше з'являтися в об'ємних нарядах, що викликало чутки про швидке поповнення у сім'ї.
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Цього разу на сторінці в Instagram передачі "Світське життя" опублікували фото Каті Осадчої, на яких вона постала в жовтій сукні з воланом, що приховує живіт.
У такому яскравому вбранні ведуча з'явилася на шоу "Голос країни". Осадча позувала не одна а в компанії співаків - Валерія Харчишина, Гайтани та Євгенії Власової.
"Без пісні в Україні не буває свята 🥳 яскраві моменти візиту на "Голос країни" - в ефірі вже цієї суботи о 23.20😉
Який з хітів вам більше до душі? Цікаво почути вашу думку! Проголосуємо в коментарях? 😉
💙 - "Так мало тут тобі" від "Друга ріка"
💜 "Два вікна" від Гайтани
❤ ️ - "Жива Ріка" від Євгенії Власової", - написали автори поста.
За дві години публікація зібрала майже 5000 лайків.
"Катю, ви в положенні?", "Живіт, мабуть, до дев'ятого місяця будуть ховати", - написали користувачі мережі.
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