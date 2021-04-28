18-річна дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець показала, як розважається зі своєю подругою-співачкою

Як відомо, юна Маша Кравець давно живе самостійно від батьків і навіть намагається будувати власну кар'єру. Дівчина встигла спробувати себе в ролі моделі, а на її сторінку в Instagram підписані майже 15 тисяч осіб.

Одна з подруг Маші-починаюча співачка. Нещодавно дочка Кравець записала з нею кілька коротких відео для Тікток, які з'явилися на сторінці дівчини. Про це пише Politeka.net.

На кадрах подруги демонструють типові для Тіктока розваги:» співають " під фонограму з чужих пісень і мило пританцьовують на камеру. При цьому, Маша показала себе в простому повсякденному образі. Дівчина одягнена в чорну толстовку, а на її обличчі не видно косметики. Вона демонструє милі руху, намагаючись потрапляти в ритм з подругою.

У мережі тут же відреагували на нові відео з Машею.

"Прекрасні", "дуже добре", "так незвично з рус треками", "дві красиві кращі подружки", "відчуваю, що Ді кайфує сама від себе", "які чарівні", "блін, які ж красуні", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Маша похвалилася парочкою Селфі, зроблених в домашній обстановці.

Дівчина показала своє юне личко крупним планом і густі шовковисте волосся, не забувши пококетувати з публікою.

Нагадаємо, юна дочка Кравець з "Квартал 95" привернула до себе увагу новими фото, приспустивши халат: "Вау, Машка".

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