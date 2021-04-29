Відома українська телеведуча Катя Осадча прийшла в гості до Лілії Ребрик, показавши українцям розкішні володіння

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик не так давно купила заміський будинок. Як виявилося, підбила на покупку телеведучу старша дочка Діана. І хоч відразу Лілія Ребрик з Андрієм Диким (так звуть чоловіка красуні) намагалися переконати дитину, але останній аргумент виявився сильним Діани: "Ну, ви ж працюєте!".

Життєрадісна телеведуча в інтерв'ю розповіла, що в заміському будинку є величезна альтанка, а поруч знаходиться розкішний ліс. Красуня також зазначила, що Андрій хотів зелений газон, але вона більше мріяла про місце для вирощування руколи, кропу, салату.

І ось, Катя Осадча вирішила подивитися, як облаштувалася Лілія в заміському будинку. На кадрах можна побачити, як Ребрик підійшла до теплиць, ховаючи для дітей великодні яйця.

Повідомлялося, що актриса і ведуча Лілія Ребрик, яка живе з чоловіком і дочками під Києвом, поділилася важливою інформацією.

39-річна Лілія опублікувала нове фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому засвітила інтер'єр вітальні з "шматочком" кухні. Як бачимо, переважає Двоколірна гама: соковитий сірий і холодний білий. Мінімалістичний стиль добре освітленої кімнати не позбавлений затишку-бонус - салатова подушечка на величезному дивані.

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