Актриса і співачка Дженніфер Лопес на примірці сукні в гримерці показала "справжнє обличчя"

Стиль Дженніфер Лопес вже довгі роки не змінюється. Незмінний акцент на фігурі, а особливо на її підтягнутих ногах, завжди викликає бурхливу реакцію в мережі. Цього разу на фан-сторінці в Instagram з'явився ролик із зіркою в гримерці.

Готуючись до чергового заходу, Лопес приміряла блискучий у всіх сенсах наряд – Срібне плаття було повністю розшите намистом, маленькі звисаючі намистини прикрасили всю довжину сукні і навіть бретельки. Примітно, що форма наряду була досить відкритою, як на спині, так і на декольте.

Зірка дала кілька вказівок з приводу свого лука і продовжила спостерігати за тим, як її готують до виступу. Примітно, що позувала в той момент Лопес ще без макіяжу і прикрас. У ролику також видно, як зірка підбирає аксесуари, а її обличчя без фотошопу виглядає досить свіжо, що захоплює, причому справа не в декольте: в цілому Лопес в 51 рік виглядає все також доглянуто, як і десять і більше років тому.

Також сама Лопес нещодавно показала фігуру на пляжі в зручних нарядах, не позбавлених смаку і елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима і привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

"Вічна краса"; "ця посмішка"; " Мені подобається, Яка ти завжди чесна🤯"; "красива всередині і зовні"; "найдорогоцінніша посмішка на світі"; "Ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍"; " красиво 😍 ангели не старіють. Обережно, ведеться спокуса"; "я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло"; " клянуся, Ти ангел + вампір😍", - відповіли на перетворення в мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в бежевій сукні показала форми з ідеальною засмагою: "можна згоріти від такого"

Як повідомляла Politeka Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "Аж серце прихопило"

Також Politeka писала, що невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.