Актриса и певица Дженнифер Лопес на примерке платья в гримерке показала "истинное лицо"

Стиль Дженнифер Лопес уже долгие годы не меняется. Неизменный акцент на фигуре, а в особенности на ее подтянутых ногах, всегда вызывает бурную реакцию в сети. В этот раз на фан-странице в Инстаграм появился ролик со звездой в гримерке.

Готовясь к очередному мероприятию, Лопес примерила блестящий во всех смыслах наряд – серебряное платье было полностью расшитое бусами, маленькие свисающие бусины украсили всю длину платья и даже бретельки. Примечательно, что форма наряда была довольно открытой, как на спине, так и на декольте.

Звезда дала несколько указаний по поводу своего лука и продолжила наблюдать за тем, как ее готовят к выступлению. Примечательно, что позировала в тот момент Лопес еще без макияжа и украшений. В ролике также видно, как звезда подбирает аксессуары, а ее лицо без фотошопа выглядит довольно свежо, что восхищает, причем дело не в декольте: в целом Лопес в 51 год выглядит все также ухоженно, как и десять и более лет назад.

Также сама Лопес недавно показала фигуру на пляже в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

"Вечная красота"; "Эта улыбка"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи"; "Самая драгоценная улыбка на свете"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют. Осторожно, ведется соблазн"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ты ангел + вампир😍", - ответили на преображение в сети.

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