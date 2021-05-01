В Україні постачальники гарячої води та опалення можуть залишитися без газу через скасування важливого документа
Так, до 20 травня "Нафтогаз" зобов'язаний продавати блакитне паливо постачальникам тепла і гарячої води за встановленим тарифом. Таке зобов'язання передбачено спеціальним документом - ПСО (постачальник зі спеціальними обов'язками), термін дії якого закінчується вже в цьому місяці, пише "Обозреватель".
Проблема в тому, що у постачальників тепла і гарячої води накопичилися борги. Якщо вони не домовляться з "Нафтогазом", то НАК не буде зобов'язаний постачати їм газ. Раніше вони були зобов'язані згідно ПСО. Тепер такого зобов'язання не буде.
Скасування ПСО загрожує тим, що по всій країні можуть відключити гарячу воду. А опалювальний сезон восени може так і не наступити.
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За словами глави "Укртеплокомуненерго" Арсентія Блащука, після скасування ПСО підприємства повинні закуповувати газ за попередньою оплатою.
"А де гроші взяти, якщо у нас споживач платить після того, як уже використовував гарячу воду і опалення. А що робити тепловикам? Як розрахуватися з боргами ще і купити газ. Опалювального сезону може і не бути", - пояснює Блащук.
Відзначимо, в Україні з 1 квітня цього року постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. При цьому є можливість вибрати річний тариф з фіксацією ціни до квітня 2022 року. Зокрема, "Нафтогаз" пропонує українцям блакитне паливо в річному тарифі по 7,96 грн за один кубічний метр.
Раніше ми повідомляли, в Україні набув чинності новий механізм тарифів на комуналку. Відповідно до одного з положень в законі, прийнятому Радою, впроваджуються публічні договори про постачання компослуг.
"У тому числі з співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, повинні бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг", - йдеться в документі.
Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".
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