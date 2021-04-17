Эта цена будет актуальна на протяжении года

В Украине вырастет стоимость газа для населения

По словам главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, новая цена будет актуальна на протяжении одного года, сообщает finance.ua.

Эксперт отметил, что годовой тариф на газ формируется на основании тех цен, которые были за предыдущие полгода.

"То есть фактически украинцам предлагают годовой тариф, сформированный на тарифах на газ на пике цены. Потому что это в отопительный период", - сообщил Попенко.

Таким образом, цена на голубое топливо уже с мая установится на уровне 7,5−8 гривен за кубометр.

"Фактически нас будут тупо доить", - отметил эксперт.

Напомним, 7 апреля Нацкомиссия по госрегулированию в энергетике и коммунальных услуг решила автоматически перевести бытовых потребителей на годовой контракт с 1 мая.

Теперь цена фиксированная. Каждый поставщик опубликует годовую цену до 25 апреля. Она будет отличаться в зависимости от наценки газопоставляющей компании.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает освобождение от налога на выбросы углекислого газа предприятия.

Таким образом в Кабмине намерены на 10% уменьшить тарифы на газ.

Напомним, в Минсоцполитики предупредили украинцев, кто и почему не дождется субсидии: "Если в семье есть..."

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает новая цена на газ с первого апреля, меньше будут платить не все: "Те, кто живет в..."

Также Politeka писала про установку счетчиков на газ в Украине: стало известно о компенсациях, "в течение трех месяцев..."