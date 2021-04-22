Правила получения субсидий в Украине ужесточат с 1 мая - теперь лжецов будут усиленно выискивать сразу два министерства

Ранее Минсоцполитики не имело полного доступа ко всей информации, касающейся получателей субсидий, и находились те, кто сознательно лгал о своих достатках. Чтобы их разоблачить, привлекли Министерство финансов, пишет "Сегодня".

Если рядовой украинец имеет депозит, но хочет получать госпомощь на оплату коммунальных услуг, он должен быть готов, что ему могут отказать.

Так, субсидию не дадут, если на депозите лежит 50 тысяч гривен и более, а также в случае хранения претендетном средств в ценных бумагах. Не светит субсидия и тем, кто владеет несколькими квартирами или двумя автомобилями.

По данным заместителя министра финансов Романа Ермолычева, за прошлый год выявлено порядка 830 человек, которые купили валюты на 139 млн гривен и при этом являются получателями субсидий.

Поскольку всех желающих получить помощь от государства будут усиленно проверять, с 1 мая субсидиантам нужно заново подать все документы. Это заявление и декларация о доходах и расходах семьи. Из-за карантина их будут принимать по почте или онлайн.

До этого министр соцполитики Марина Лазебная информировала, что на конец марта 2021 года чуть менее 10% субсидиантов в Украине получают помощь неправомерно.

Отметим, средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. В целом, денежную помощь от государства получили 2,95 млн украинских семей, на что из бюджета потратили почти пять миллиардов гривен.

Напомним, правила получения субсидий ужесточили, в Кабмине раскрыли детали: "Это касается не только..."

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