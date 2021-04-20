В Украине с 1 мая проведут перерасчет субсидий для всех получателей коммунальной льготы

Кроме того, начнут действовать более жесткие правила получекния субсидии. Теперь будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

По словам замминистра соцполитики Виталий Музыченко, такие новшества призваны исключить тех получателей помощи, которые имеют достаточный доход, чтобы самостоятельно оплачивать коммуналку. В качестве примера чиновник напомнил случай, когда на следующий день после оформления субсидии украинец купил валюту на 1 млн грн, пишет «Обозреватель».

Новые правила начисления субсидий:

будут учитывать доход от депозитов;

будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы;

отмену произведут комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.

"Если была покупка на 50 тыс. грн и больше, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Есть ограничения на владельцев двух квартир, двух машин", – пояснил замминистра.

Отметим, в конце марта 2021 года министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что менее 10% субсидиантов в Украине получают помощь неправомерно.

В Украине за год провели верификацию соцвыплат на 455 млрд гривен и обнаружили 2,5 млн случаев, когда получатели требовали дополнительных проверок.

Напомним, правила получения субсидий ужесточили, в Кабмине раскрыли детали: "Это касается не только..."

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