В Украине с 1 мая проведут перерасчет субсидий для всех получателей коммунальной льготы
Кроме того, начнут действовать более жесткие правила получекния субсидии. Теперь будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.
По словам замминистра соцполитики Виталий Музыченко, такие новшества призваны исключить тех получателей помощи, которые имеют достаточный доход, чтобы самостоятельно оплачивать коммуналку. В качестве примера чиновник напомнил случай, когда на следующий день после оформления субсидии украинец купил валюту на 1 млн грн, пишет «Обозреватель».
Новые правила начисления субсидий:
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- будут учитывать доход от депозитов;
- будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы;
- отмену произведут комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.
"Если была покупка на 50 тыс. грн и больше, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Есть ограничения на владельцев двух квартир, двух машин", – пояснил замминистра.
Отметим, в конце марта 2021 года министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что менее 10% субсидиантов в Украине получают помощь неправомерно.
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