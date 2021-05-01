В Украине поставщики горячей воды и отопления могут остаться без газа из-за отмены важного документа

Так, до 20 мая "Нафтогаз" обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО (поставщик со специальными обязанностями), срок действия которого истекает уже в этом месяце, пишет "Обозреватель".

Проблема в том, что у поставщиков тепла и горячей воды накопились долги. Если они не договорятся с "Нафтогазом", то НАК не будет обязан поставлять им газ. Раньше они были обязаны согласно ПСО. Теперь такого обязательства не будет.

Отмена ПСО грозит тем, что по всей стране могут отключить горячую воду. А отопительный сезон осенью может так и не наступить.

По словам главы "Укртеплокоммунэнерго" Арсентия Блащука, после отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате.

"А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. Отопительного сезона может и не быть", – поясняет Блащук.

Отметим, в Украине с 1 апреля этого года поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. При этом есть возможность выбрать годовой тариф с фиксацией цены до апреля 2022 года. В частности, "Нафтогаз" предлагает украинцам голубое топливо в годовом тарифе по 7,96 грн за один кубический метр.