У артиста залишилося мало часу

Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач зіткнувся з несподіваною проблемою

Як передає Politeka.net, про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з кадрів, комік перебуває на відпочинку за кордоном.

"Вискочив герпес, не знаю що робити. Помазав трохи сметанкою. Може є якийсь народний метод? Підкажіть, будь ласка, тому що не хочеться, щоб сьогодні ввечері... Розумієте, є такі дні, щоб ввечері у тебе повинні бути чисті губи", - заявив Комік на відео.

Раніше ми повідомляли, що Ткач показав себе на прогулянці в цікавому місці і образі, а на плечах у нього примостилася маленька Ліза.

Перед камерою актор з'явився в темній куртці з кепкою і капюшоном на голові, а його обличчя прикриває чорна маска. При цьому його дочка була одягнена досить яскраво.

Нагадаємо, Зірки "Квартал 95" Ткач і Кравець пішли на" зміну статі", щоб дізнатися, хто з них крутіше:"Наша сім'я...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95"несподівано обзавівся волоссям, пофарбованими в сильний колір:"краса страшна сила".

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