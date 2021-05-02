Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук здивувала образом на світле свято Великодня

Анна активно веде свій Instagram і розповідає про життя. Після того, як зірка пройшла реабілітацію після операцію і почала відновлюватися, вона чесно розповіла про своє самопочуття і про те, як для неї все змінилося. Цього разу Саліванчук вирішила поділитися серією фото до свята Великодня.

Причому кадри виявилися не зовсім тематичними, що засудили користувачі Мережі, адже Саліванчук позувала в чорній білизні і хусткою з рукавичками в горошок. Настільки відкритий наряд на несподіваних фото і привітання під постом з церковним святом оцінили далеко не всі.

"Дорогі мої! Христос Воскрес!!!🙏 🏻 Від щирого серця вітаю з добрим і світлим святом Великодня! Бажаю, щоб все хороше пам'яталося, а все погане миттєво розчинялося в повітрі. Нехай життя буде чудовою, радісною і світлою, нехай з вірою в серці і надією в душі для вас завжди відкриваються будь - які двері до справжнього щастя❤️», - написала Анна.

Ось що відповідають в мережі:

"Але для привітання з Великоднем ...мені здається не дуже вдалі кадри підібрані ...!;, та трохи негарно, все ж свято; Воістину воскрес❤️; Божої благодаті!; Воістину Воскрес; Воістину Воскрес!!!!❤️❤️ Воістину Воскрес♥♥️; Красуня....!!!; Воістину воскрес! Неземна жінка♥️; не по-християнськи якось, на свято ж; Анна трошки не церква, ну дуже багато відвертості, прикрийтеся".

Нагадаємо, не так давно зірці зробили серйозну операцію, зараз вона знаходиться вдома і намагається впоратися зі стресом, реабілітуватися і активно чекає поліпшень. Зокрема, за словами Анни, вона не готова дивитися на свій шрам, їй би хотілося, щоб його просто не було.

На своїй сторінці в Instagram Саліванчук також поділилася серією сторіс, на яких показала себе знову в спеціальній пов'язці і розповіла про самопочуття:

"Без цього коміра неможливо, зараз ось почалися болі жахливі, м'язи ще не звикли. Досить погано поки відчуваю себе, не встигаю розповідати те, що хотілося б. Хотілося б якихось подаруночків вам, конкурсів. Але поки ось так. Поки погано, відлежуся, а потім подивимося», - підмітила Анна, лежачи у комірі.

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