Російська співачка, екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва, яка в шлюбі з Валерієм Меладзе, ошелешила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка, яка нещодавно стала мамою, опублікувала відеозвернення до своїх шанувальників. Як відомо, 12 квітня у Меладзе і Джанабаєвої народилася третя дитина. У Альбіни вже є два сини від Валерія, а у співака є три дочки від першого шлюбу. Новонароджену пара назвала Агата.

У себе в мікроблозі подружжя вирішило привітати шанувальників зі святами. Вони здивували закатованим зовнішнім виглядом і темними колами під очима. Виглядала пара не дуже добре, але радість від батьківства було не приховати.

"Друзі, з травневими святами! Всім відмінного відпочинку і відмінного настрою! Ура!",- проговорили замучені батьки.

"Нічого, що ночі безсонні, зате дні веселі!",- підписала пост Альбіна.

У коментарях артистці залишили масу приємних відгуків і слів підтримки.

"Заради такого щастя можна взагалі не спати", "Приколісти!!! Обожнюю вас!", "Які ви милі!)", "Ну нарешті живі фото. А то вічно з фільтрами. Класні, справжні», «тепер я розумію, що не ми одні такі закатовані», "Повеселили", - пишуть користувачі Мережі.

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