Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як зустріла Великдень
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною не тільки телеведучою, а й актором театру і кіно. Зірка не так давно купила розкішний заміським будинок, в якому багато проводить часу з дітьми і чоловіком. Буквально вчора Лілія святкувала день народження 3-річної дочки, а сьогодні вирішила показати, як проводить Великдень.
На фото Ребрик позувала в напівпрозорій білій сукні. Дівчина стояла у дворі, тримаючи кошик з яйцями і Великоднем, а поруч був чоловік Андрій Дикий. Чоловік обіймав красуню, цілуючи.
"Христос Воскрес! Любові всім, здоров'я і Божої благодаті", - написала Лілія.
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"Воістину Воскрес. Навзаем Лілю. Нехай ангели хранителі захищають вашу сім'ю", " Воістину Воскрес! Веселих Великодніх свят!", "Воістину воскрес. Зі світлим святом Великодня! Нехай в душі і вдома завжди буде гармонія!".
Нагадаємо, відома українська ведуча Лілія Ребрик поділилася секретом створення дива для своєї доньки на карантині.
"Рік тому, коли ми відзначали день народження Поліни в локдаун, ми і подумати не могли, що і в цьому році нас теж спіткає така ж доля. Ми ж як вже "бувалі" батьки карантинних дитячих днів народжень-влаштували домашню вечірку тільки в колі найближчих!» ,- розповіла Ребрик.
Нагадаємо, Лілія Ребрик подарувала розкішний будинок і машину 3-річної дочки, кадри
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