Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який знявся в "Кріпосній" і "Спіймати Кайдаша", повернувся в місця, де виріс

Як передає Politeka.net, 31-річний актор на свята зустрівся зі своїми родичами. Судячи зі сторіс, велика сім'я зібралася, щоб відзначити Великдень, вибравши для зустрічі туристичну базу. Тарас знімав, як сімейство готувалося до застілля, а також розважалося на пірсі. Показав актор також старі ліжка в номерах.

"База "Дубки": у цих будиночках пройшло моє дитинство. Ностальгуємо...", - підписав відео актор.

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк прославився після кількох яскравих ролей у кіно. Сьогодні чоловік один з найбільш затребуваних акторів в Україні. Після участі в "Танцях з зірками" у нього з'явилося ще більше фанатів і ролей в кіно. При цьому Тарас з дуже простої сім'ї. Народився він у Корсунь-Шевченківському, Черкаської області.

Раніше ми писали, що Цимбалюк засвітив кадри зі зйомок «Кріпостної– 3». Для зйомок серіалу знімальна група побудувала справжнє містечко. На кадрах в сторіс можна було побачити старі будівлі, карету з конем, маленьку вуличку і актора в капелюсі.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" в одних шортах показав свої м'язи на вулиці:"Український Сталлоне".

Як повідомляла Politeka, Тарас Цимбалюк з "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" без сорочки похвалився розміром біцепса: потужне фото.

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