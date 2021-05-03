Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав, як відпочиває з дружиною Катею Осадчою

Як пише Politeka.net, Юрій Горубнов кілька років тому узяв заміж популярну телеведучу Катю Осадчу. Парочка часто ділиться особистими фото, показуючи, як проводять час разом.

Цього разу Юрій опублікував у себе на сторінці фото, де був разом з Катею. Дівчина посміхалася, накинувши на себе блузку. Юрій був в окулярах і білій сорочці, обіймаючи дружину. Як можна зрозуміти, Осадча знаходиться в цікавому положенні.

"Загадуйте бажання - вони обов'язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!",- написав Юрій

Джамала, Настя Каменських, Оля Цибульська, Ольга Сумська, Маша Єфросиніна відразу прокоментували фото:

"Вітаю," Христос Воскрес, Юрчик, Катя, @kosadcha вітаємо Вас сердечно! Це прекрасна новина в світі! Божих благословень вам", " вітаємо !!! Прекрасні новини !!!".

Раніше ми повідомляли, що ведуча "Світського життя" Катерина Осадча зробила визнання, якого очікували багато.

"Більше не таємниця! Під час зйомок «Світського життя» в Туреччині Оля Полякова розсекретила вагітність Катерини Осадчої. А ви здогадувалися?» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Полякова в короткій сукні показала, як відривалася з Осадчої в Туреччині

А ще Politeka писала, що "вагітна" Осадча засвітила животик, заінтригувавши своєю поїздкою до Туреччини без Горбунова

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