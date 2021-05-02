Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте не перестає дивувати своїх шанувальників моложавим виглядом

Як передає Politeka.net, Орбакайте як і її зіркова мати Алла Пугачова постійно тримає себе у формі. У свої 49 років багатодітна мати виглядає дуже молодо. Христина продовжує виступати з концертами та виставами, час від часу з'являючись в кіно. При цьому зірка щаслива зі своїм третім чоловіком. Разом вони виховують доньку Клавдію.

На свіжих фото Орбакайте позувала в ресторані з 9-річною донькою. Перед дівчатами на столі стояла піца.

"Іноді хочеться побалувати себе піцою. Ми з Клавочкою любимо "білу", - підписала фото співачка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Фанати були вражені зовнішністю Орбакайте і її нев'янучою красою.

"Христині ніби 18)) розумничка наша!", "Гарного відпочинку", «наші улюблені дівчата", "дуже приємно на вас дивитися!", "Христина така красуня. Виглядає чудово", "дівчатка ви супер!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте похвалилася образом в дуже красивій леопардовій сукні, яка при першому погляді була схожа на халат. Орбакайте позувала в обнімку зі співачкою Валерією.

Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте показала, як виросла внучка Пугачової, відео: "з віком на Христину схожа".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте влаштувала "покатушки" на яхті з колишнім чоловіком Пугачової Кіркоровим:"Нам є що згадати".

Також Politeka писала, що 49-річну дочку Пугачової Орбакайте міцно обхопив відомий росіянин, фото вже в мережі:"Шикарно виглядаєте".