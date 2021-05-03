Колишній фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак разом зі своєю дівчиною відправився на парне побачення

Ксенія Мішина звикла показувати в розділі Сторі своє життя, різні моменти з роботи, зроблені на зйомках фільмів, а також розповідати про особистий розвиток. Так як актриса вважає, що потрібно спілкуватися відкрито з фанатами, вона не стала приховувати несподіваного побачення, що сталося в ці вихідні.

Справа в тому, що 29-річний радіоведучий, ще зовсім недавно боровся за серце "Холостячки", але програв своєму другові Олександру Еллерту, вирішив разом з артисткою і товаришем влаштувати несподіване парне побачення.

"Можна Я вас познімаю?» - каже Ксенія, підходячи до Аліни.

Судячи з усього, Ксенія з Еллертом і Андрій зі своєю дівчиною Аліною знаходиться в хороших відносинах, незважаючи на участь в шоу. Тепер вони навіть дружать парами, танцюють в ліфтах, веселяться в ресторані і не реагують на слова хейтерів в мережі.

"Вірте в себе" - зказала Мішина в одному з роликів.

Як відомо, після проекту Рибалка зійшовся зі своєю колишньою любов'ю Аліною, з якою зустрічався до шоу. Хлопець зізнавався, що спочатку йшов на "Холостячку" заради піару. Смирнової ж він пообіцяв покинути проект під час перших ефірів.

Але несподівано для себе закохався в головну героїню Мішину і дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, екс-фаворит "Холостячки" знову зійшовся з Аліною. Дівчина пробачила йому його "пригоди". Якийсь час сам Андрій і Олександр не спілкувалися, а шанувальники обговорювали їх сварку, проте, судячи зі Сторі, вже все в порядку.

Раніше ми розповідали, Рибалка збентежив публіку, показавши в "сторіз", що Смирнова витворяла з його ногою. Дівчина в небесному мікротопіку і джинсах сиділа на дивані, а в руках тримала босу ногу бойфренда, на якій "грала", ніби на гітарі. При цьому Аліна мотиляла головою і видавала мукають звуки.

"Що ти граєш?",- ледве зміг запитати крізь сміх Рибалка.

"Рок якийсь", - з посмішкою відповіла Аліна.

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