Бывший фаворит «холостячки» Ксении Мишиной Андрей Рыбак вместе со своей девушкой отправился на парное свидание

Ксения Мишина привыкла показывать в разделе Стори свою жизнь, разные моменты из работы, сделанные на съемках фильмов, а также рассказывать о личном развитии. Так как актриса считает, что нужно общаться открыто с фанатами, она не стала скрывать неожиданного свидания, произошедшего в эти выходные.

Делом в том, что 29-летний радиоведущий, еще совсем недавно боровшийся за сердце "Холостячки", но проигравший своему другу Александру Эллерту, решил вместе с артисткой и товарищем устроить неожиданное парное свидание.

«Можно я вас поснимаю?» - говорит Ксения, подходя к Алине.

Судя по всему, Ксения с Эллертом и Андрей со своей девушкой Алиной находится в хороших отношениях, несмотря на участие в шоу. Теперь они даже дружат парами, танцуют в лифтах, веселятся в ресторане и не реагируют на слова хейтеров в сети.

«Верьте в себя» - заключила Мишина в одном из роликов.

Как известно, после проекта Рыбак сошелся со своей прежней любовью Алиной, с которой встречался до шоу. Парень признавался, что изначально шел на "Холостячку" ради пиара. Смирновой же он пообещал покинуть проект во время первых эфиров.

Но неожиданно для себя влюбился в главную героиню Мишину и дошел почти до конца. После вылета, окончательно разобравшись в чувствах к обеим, экс-фаворит "Холостячки" снова сошелся с Алиной. Девушка простила ему его "похождения". Какое-то время сам Андрей и Александр не общались, а поклонники обсуждали их ссору, однако, судя по Стори, уже все в порядке.

Ранее мы рассказывали, Рыбак смутил публику, показав в "сториз", что Смирнова вытворяла с его ногой. Девушка в небесном микротопике и джинсах сидела на диване, а в руках держала босую ногу бойфренда, на которой "играла", будто на гитаре. При этом Алина мотыляла головой и издавала мычащие звуки.

"Что ты играешь?", - еле смог спросить сквозь смех Рыбак.

"Рок какой-то", - с улыбкой ответила Алина.

Напомним, полуфиналист "Холостячки" Рыбак насмешил кадрами с загадочной девушкой: "Андрюха нашел...".

Как сообщала Politeka, полуфиналист "Холостячки" Рыбак ошарашил поведением с возлюбленной: "Правильно Ксюха сделала, что...".

Также Politeka писала, что Андрей Рыбак показал красотку, с которой счастлив после "Холостячки", тоже брюнетка: "Пушка".