Переможець шоу» Холостячка " і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як проводять разом великодні дні в Одесі на морі

Як передає Politeka.net, останні кілька тижнів шанувальники підірвали можливе розставання зоряної пари. Але тепер все прекрасно і закохані вирушили разом в сонячну Одесу.

У себе в акаунті в Instagram Еллерт опублікував в розділі сторі відео, як вони дурять, чекаючи сніданок. Він зізнався, що Ксенія не може дочекатися сніданку, тому покусує його за щічку під шум моря.

"Це їжу ще не принесли, вона зараз мене з'їсть, тигр", - заявив Еллерт.

Як видно з короткого відео, пара відпочиває в Одесі разом з другом Саші Еллерта Андрієм Рибаком, який теж боровся за серце Мішиної в проекті "Холостячка" і з його новою коханою Аліною. Молоді люди очікують свій сніданок на відкритій терасі в ресторані на самому березі моря.

Варто відзначити, що парочка останнім часом часто записує спільні сторіс, з яких зрозуміло, що вони знову разом. Вони за звичкою жартують один над одним і підколюють. Раніше зірки довгий час не давали однозначного коментаря з цього приводу, але тепер все стало на свої місця.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".

Як повідомляла Politeka, кадри перепалки Мішиної з Еллертом злили в Мережу, Саша розкомандувався: "Ну, почалося...".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина після чуток про розставання з Еллертом розповіла про хворобливий досвід: "це не привід зупинятися".