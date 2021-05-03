Победитель шоу «Холостячка» и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как проводят вместе пасхальные дни в Одессе на море

Как передает Politeka.net, последние несколько недель поклонники подоревали возможное расставание звездной пары. Но теперь все прекрасно и влюбленные отправились вместе в солнечную Одессу.

У себя в аккаунте в Инстаграм Эллерт опубликовал в разделе стори видео, как они дурачатся, ожидая завтрак. Он признался, что Ксения не может дождаться завтрака, поэтому покусывает его за щечку под шум моря.

"Это еду еще не принесли, она сейчас меня сьест, тигр", - заявил Эллерт.

Как видно из короткого видео, пара отдыхает в Одессе вместе с другом Саши Эллерта Андреем Рыбаком, который тоже боролся за сердце Мишиной в проэкте "Холостячка" и с его новой любимой Алиной. Молодые люди ожидают свой завтрак на открытой терассе в ресторане на самом берегу моря.

Стоит отметить, что парочка в последнее время часто записывает совместные сторис, из которых понятно, что они снова вместе. Они по привычке шутят друг над другом и подкалывают. Ранее звезды долгое время не давали однозначного комментария по этому поводу, но теперь все стало на свои места.

Напомним, что Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".

Как сообщала Politeka, кадры перепалки Мишиной с Эллертом слили в Сеть, Саша раскомандовался: "Ну, началось...".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина после слухов о расставании с Эллертом рассказала о болезненном опыте: "Это не повод останавливаться".