Відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка вела популярне шоу "Х-Фактор", показала свій новий образ

Білява зірка показала, як готується до своєї нової ролі, опублікувавши свіжі фото в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Трегубова вирішила трохи відкрити завісу таємниці і показати своїм шанувальникам нову героїню, яку вона грає в серіалі «Місце під сонцем».

Судячи з фото, вона буде молодою жінкою, якій не чужа любов до моди і стилю. Так, Трегубова позує в чорному вбранні з тонкими лямками, а навколо її голови замотаний модний яскравий хустку. Волосся актриси укладені красивими плавними локонами, а її образ доповнює освіжаючий макіяж в натуральних тонах.

"Мій новий персонаж - Валерія. Welcome", - підписала знімки актриса.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Красуня!", "Красиво Даша!", "Неймовірно красива", "краса - страшна сила! Люблю Вас. Ви ідеал!", "Шикарна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Трегубова опублікувала свіже фото у себе в Instagram. Вона позувала в хустці, яку накинула на голову. Обличчя жінки прикривали сонцезахисні окуляри. Біляві кучері акуратно обрамляли обличчя, роблячи образ Трегубовой дуже жіночним.

У коментарях відзначили, що актриса схожа на Мерилін Монро.

Нагадаємо, ведуча "Х-Фактора" Трегубова в повсякденному вбранні підкорила видом на прогулянці по Києву: "нова реальність".

Як повідомляла Politeka, 41-річна Трегубова з "Х-Фактора" похвалилася витонченою фігурою в строгих сукнях: "Два чорних, але...".

Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" в новому загадковому образі стала схожою на Монро: "Мерилін, ти жива!».