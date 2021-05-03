Відома українська телеведуча Лілія Ребрик детально розповіла про подарунок, про який сама мріяла в дитинстві
Зірка разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, виховує двох дочок, Діану і Поліну, пише Politeka.net. Телеведуча часто показує, як проводить час з дітьми.
І цього разу у своєму Instagram українська знаменитість постала на фото разом з чоловіком і щасливими доньками. Ребрик розповіла, що подарувала доньці будинок, про який сама мріяла в дитинстві. Таким чином, сім'я, крім Великодня й дня народження Поліни, ще й відсвяткувала новосілля.
"Це, правда, найкращий подарунок, який можна придумати для дитини і я щиро хочу поділитися цим дивом! У нашому дитинстві ми будували собі халупи, накривали столи покривалами, щоб мати свій куточок, щоб фантазувати в темряві, уявляючи собі цілий всесвіт в імпровізованому будиночку!
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Щоб Полінка також розвивала фантазію і мала свій куточок, свій Всесвіт і рай, ми подарували їй будиночок", - розповіла телеведуча.
За словами Лілії, в будиночку є двері, вікно зі віконницями і дзвіночок у двері. Крім того, в будиночку для ігор є горщики для саджанців, воронки, граблі й лопатка
"От чесно - хочеться самій жити в такому 🤣!",- несподівано зізналася зірка.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:
"З новосіллям!", "Будинок моєї дитячої мрії", " справжній диво-будиночок!", "Захотілося повернутися в дитинство","ви всі такі милі і дружні😍".
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