Українська співачка MARUV показала нові кадри зі зйомок свого кліпу з Філіпом Кіркоровим, для якого вона приміряла зухвалий образ

Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим постом з нагоди досягнення двох мільйонів переглядів на Youtube їх нового кліпу. Як відомо, нещодавно Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) записала дует з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Їх кліп на пісню KOMILFO викликав великий резонанс через неоднозначні образи.

На нових фото MARUV показала їх з Кіркоровим епатажні наряди ближче.

У кліпі Кіркоров був пацієнтом психіатричної лікарні в інвалідному візку. Він був одягнений у чорно-білий смугастий костюм і жовтий капелюх.

MARUV ж дісталася роль спокусливої медсестри в білому латексному корсеті з конусоподібним ліфом, панчохах, блакитних рукавичках і чепчику. Завершувала її образ зелена перука.

На фото виконавці позують один з одним в викликають позах на тлі стін «лікарні». На одному зі знімків MARUV нахиляється до Кіркорова, який тримає в зубах троянду.

Передплатники співачки активно обговорюють пост в коментарях.

"Не додивилася до кінця, повна маячня!", "Іноді шкода що Сталіна немає", "кліп хороший, Аня шикарна, пісня невдала", "Кіркоров вже не той на жаль(( не сподобалося, неприємно на це все дивитися", "дуже крута робота", "Аня і без Філіпа пече", - пишуть люди.

Нагадаємо, MARUV у відвертому вбранні з'явилася під ручку з Кіркоровим і розлютила фанатів: "вже виходила б гола".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров в інвалідному візку знайшов порятунок в обіймах Марув: "історія кохання або...".

Також Politeka писала, що Maruv взялася за "лікування" Кіркорова в інвалідному кріслі:"наступний Фіт з Леонтьєвим в латексі".