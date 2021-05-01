Филипп Киркоров и MARUV выпустили совместный клип
Как передает Politeka.net, снимками на своей страничке в Instagram поделился российский певец.
"Психоделическая история любви или коварный заговор конкурентов? А вы посмотрели уже, что происходит в стенах психушки?", - поинтересовался артист в подписи к серии снимков.
В клипе на песню KOMILFO певец появился в инвалидном кресле — по сюжету ролика Киркоров является пациентом психиатрической лечебницы, а вот Анна Корсун (настоящее имя MARUV) предстала в роли медсестры.
Реакция поклонников на такую коллаборацию была неоднозначной. Большинство фанатов короля российской поп-музыки остались довольны, но были и критики композиции.
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"Не горим желанием это лицезреть", "Конечно, уже несколько раз, клип бомба", "Очень круто. Я пересматривал!!! Стильно, интересно, все на высшем уровне", "Даже смотреть не хочется", " Клип бомба. Грань лирики и красоты, сумасшествия и реальности просто круть!", - писали в комментариях под постом Киркорова.
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