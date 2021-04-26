Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV), которая известна весьма эпатажными образами, презентовала новый клип

Как передает Politeka.net, MARUV известна своей любовью к кожаным вещам, пикантным нарядам и вызывающим поступкам. Недавно она попала в громкий скандал из-за видео, снятого в детской игровой комнате. Певица опубликовала кадры, на которых вместе с подругами выпивала и неприлично себя вела в игровой. При этом девушки были одеты в нижнее белье.

Кадры вызвали бурю негодования в сети, но Корсун уже давно привыкла к негативу, который сопровождает ее на протяжении всей карьеры. Похоже, певица нередко использует черный пиар для подогрева слухов о своей персоне.

Практически сразу после скандала вышла новая видеоработа певицы, эксклюзивными фото с которой она поделилась в сети. На снимке она засветила оружие, аккуратно спрятанное в чулке.

«Спасибо всей команде за этот клип», - подписала фото певица.

В комментариях певице оставили массу отзывов.

«Maruv Богиня», «Клип один из лучших, очень нравится. Стилистика на высоком уровне с щепоткой перчика, и огромной энергетикой», «Очередной ШЕДЕВР от Марув. И трек, и визуал на высшем уровне», «Ох, девушка-огонь», «шикарнейший клип! вкусный очень», «О, как красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV покрасовалась перед фотографом в кружевном комплекте, едва прикрывшись халатом: "Богиня".

Как сообщала Politeka, MARUV жестко разнесли после вульгарной выходки в детской комнате, видео: "Противно смотреть".

Также Politeka писала, что MARUV закатила "тайную" вечеринку с подружками, кадры: "Отработали лавэ и погнали на тусэ".