Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV), которая известна весьма эпатажными образами, презентовала новый клип
Как передает Politeka.net, MARUV известна своей любовью к кожаным вещам, пикантным нарядам и вызывающим поступкам. Недавно она попала в громкий скандал из-за видео, снятого в детской игровой комнате. Певица опубликовала кадры, на которых вместе с подругами выпивала и неприлично себя вела в игровой. При этом девушки были одеты в нижнее белье.
Кадры вызвали бурю негодования в сети, но Корсун уже давно привыкла к негативу, который сопровождает ее на протяжении всей карьеры. Похоже, певица нередко использует черный пиар для подогрева слухов о своей персоне.
Практически сразу после скандала вышла новая видеоработа певицы, эксклюзивными фото с которой она поделилась в сети. На снимке она засветила оружие, аккуратно спрятанное в чулке.
«Спасибо всей команде за этот клип», - подписала фото певица.
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В комментариях певице оставили массу отзывов.
«Maruv Богиня», «Клип один из лучших, очень нравится. Стилистика на высоком уровне с щепоткой перчика, и огромной энергетикой», «Очередной ШЕДЕВР от Марув. И трек, и визуал на высшем уровне», «Ох, девушка-огонь», «шикарнейший клип! вкусный очень», «О, как красиво», - пишут пользователи сети.
Напомним, что MARUV покрасовалась перед фотографом в кружевном комплекте, едва прикрывшись халатом: "Богиня".
Как сообщала Politeka, MARUV жестко разнесли после вульгарной выходки в детской комнате, видео: "Противно смотреть".
Также Politeka писала, что MARUV закатила "тайную" вечеринку с подружками, кадры: "Отработали лавэ и погнали на тусэ".