Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), показала, як святкує після роботи

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є епатажною українською виконавицею, яка створює пісні іноземною мовою. Не так давно дівчина випустила пісню Call 911, і активно підігріває до неї інтерес в соціальних мережах.

Цей раз не став винятком, адже MARUV опублікувала в сторіс Instagram кадри, як святкує після роботи. Красуня була в прозорому вбранні разом з дівчатками-танцівницями. Всі випили і після цього почали танцювати під нову пісню. Корсун була в цей раз з чорним волоссям, а на голові можна помітити капелюшок.

"Відпрацювали лаве і погнали на Тусе", - написала зірка під кадрами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як ролик був в сторіс, де подібних інструментів немає.

Ми писали, що скандальна українська співачка MARUV вразила фанатів екстравагантним образом з нагоди свого ювілею.

Артистка вирішила порадувати шанувальників новим відвертим образом у своєму улюбленому стилі. Так, на фото вона позує в напівпрозорому топіку з зав'язками. Наряд повністю оголює її груди, проте MARUV вирішила все ж не виходити за рамки і прикрила соски спеціальними чорними накладками.

Нагадаємо, MARUV в сітчастих колготках і корсеті підігріла інтерес до свого нового хіту

А ще Politeka писала, що MARUV покрасувалася перед фотографом в мереживному комплекті, ледь прикрившись халатом

Також Politeka повідомляла, що напівгола MARUV, пішовши в рознос, розлютила своїм новим танцювальним творінням



