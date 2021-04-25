Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), показала, як святкує після роботи
Як пише Politeka.net, Анна Корсун є епатажною українською виконавицею, яка створює пісні іноземною мовою. Не так давно дівчина випустила пісню Call 911, і активно підігріває до неї інтерес в соціальних мережах.
Цей раз не став винятком, адже MARUV опублікувала в сторіс Instagram кадри, як святкує після роботи. Красуня була в прозорому вбранні разом з дівчатками-танцівницями. Всі випили і після цього почали танцювати під нову пісню. Корсун була в цей раз з чорним волоссям, а на голові можна помітити капелюшок.
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"Відпрацювали лаве і погнали на Тусе", - написала зірка під кадрами.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як ролик був в сторіс, де подібних інструментів немає.
Ми писали, що скандальна українська співачка MARUV вразила фанатів екстравагантним образом з нагоди свого ювілею.
Артистка вирішила порадувати шанувальників новим відвертим образом у своєму улюбленому стилі. Так, на фото вона позує в напівпрозорому топіку з зав'язками. Наряд повністю оголює її груди, проте MARUV вирішила все ж не виходити за рамки і прикрила соски спеціальними чорними накладками.
Нагадаємо, MARUV в сітчастих колготках і корсеті підігріла інтерес до свого нового хіту
А ще Politeka писала, що MARUV покрасувалася перед фотографом в мереживному комплекті, ледь прикрившись халатом
Також Politeka повідомляла, що напівгола MARUV, пішовши в рознос, розлютила своїм новим танцювальним творінням