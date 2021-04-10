Украинская певица Анна Консун (MARUV) показала свою новую работу

Как пишет Politeka.net, Анна уже не первый год впечатляет украинцев обжигающими и вызывающими образами. Девушка обожает привлекать внимание, каждый раз эпатируя публику более дерзкими работами.

В этот раз Корсун решила показать необычную работу с другими танцовщицами. Все девушки были в прозрачных нарядах и сапожках. Вместе с MARUV красотки исполняли довольно провокационный танец, а в какой-то момент к ним присоединились два молодых человека.

"Новое танцевальное видео", - подписала ролик на английском Анна.

"Огонь", - написала сразу под видео Никитюк.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Вау, очень круто", "Бордель прямо", "В чем красота то? Куда мы катимся?", "Одни и те же движения из клипа в клип...наймите уже хореографа что-ли", "Красиво, спортивно, эффектно", "Боже мой, что я сейчас увидела, это просто невероятно красиво!!!!!", "Я бы сходила на ваш балет", "Почему всегда слишком вульгарно?", А так все круто начиналось. Сейчас все ужаснее с каждым разом, жаль", "Шикарный проект ты замутила, Аня, поздравления!".

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