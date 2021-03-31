Украинская певица MARUV сняла себя в раздевалке в одном белье, заворожив формами

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, радует фанатов не только новыми хитами и экстравагантными клипами, но и выпускает откровенное белье собственного бренда. Недавно эпатажная звезда опубликовала в своих Instagram-сторис жаркие кадры, на которых появилась в том само белье.

Как видно, Анна положила телефон и снимает себя у зеркала, она томно позирует, пританцовывая и вертя всеми своими прелестями. А показать действительно есть что. На ней откровенное черное белье, которое едва прикрывает интимные места на теле, но также подчеркивает упругие ягодицы и стройную фигурку. Короткие волосы красотки распущены и растрепаны движениями самой певицы, а на ее лице нет привычного вызывающего макияжа. "Black davil set", - подписала свой ролик MARUV.

Отметим, что после своего дефиле в белье, Корсун также показала себя в более скромном образе. Девушка сняла себя на прогулке, куда вышла во всем черном – на ней атласная блузка и кожаная куртка, а на голове стильная кепка. Волосы певицы здесь аккуратно уложены, а на лице темные очки и красная помада на губах.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

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